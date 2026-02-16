Avellino, colloqui in corso con Pagliuca. Resta in pole con Caserta e Viali più defilati

Continuano i contatti fra l'Avellino e Guido Pagliuca per trovare un accordo e affidargli la panchina che è stata fino a ieri di Raffaele Biancolino. Come riferito da Sky Sport infatti in serata è andata in scena una telefonata fra le parti per continuare a lavorare alla ricerca dell'accordo che potrebbe permettere all'ex della Juve Stabia di tornare in panchina dopo l'esonero subito in Toscana e farlo da quella Campania dove ha già fatto molto bene.

Le alternative più credibili restano quelle di William Viali e Fabio Caserta che però al momento, nonostante i dettagli del contratto siano stati già discussi, sembrano essere appena più dietro nelle scelte. Una volta terminato il giro di consultazioni e discussioni la società farà il punto della situazione e scioglierà le riserve prendendo la decisione definitiva. L'Avellino infatti non vuole sbagliare una scelta così delicata in un momento della stagione decisivo per la corsa salvezza.