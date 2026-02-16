TMW Possibili cambi nello staff tecnico del Perugia. Ma Tedesco non è in discussione

Proprio nella giornata di ieri, dopo il pari contro il Carpi, nella conferenza stampa post gara è stato chiesto al tecnico del Perugia Giovanni Tedesco se si sentisse o meno in discussione, e la risposta del tecnico è stata chiara: "Quando si fa questo mestiere, si è sempre in discussione, ma io non mollo, non è certo nel mio carattere, e ho la coscienza a posto: fino a quando sarà allenatore del Perugia farò sempre il mio massimo".

E di esonero del trainer effettivamente non si parla, anche se, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sembra essere stato messo in discussione lo staff, a cominciare dal vice Gian Marco Ortolani. Possibili quindi dei nuovi collaboratori per l'allenatore? Forse, di sicuro saranno ore calde in casa Grifo.

Non resta che attendere possibili sviluppi se le scelte andassero in una certa direzione.