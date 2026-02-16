Sebastiani: "Quando giochiamo il VAR non funziona. Gli errori si fanno, guardate Inter-Juve"

“Quando giochiamo noi il VAR non funziona. A meno che non ci sia stato uno sparo difficilmente un giocatore simula, ma ci rido sopra”. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani torna così sulla presunta simulazione dell’attaccante Olzer in occasione della sfida contro l’Avellino nell’ultimo turno: “Gli errori si fanno e lo abbiamo visto in Inter-Juve”.

Il numero uno abruzzese commenta poi il ritorno al successo in uno scontro diretto per la salvezza: “Abbiamo fatto una grande partita su un campo non facile, nel primo tempo ci è mancato solo il gol, ma poi un gran gol di Brugman ci ha dato la vittoria e questa è la risposta alla gente che pensa che questa squadra sia scarsa. - prosegue Sebastiani come riporta Pescarasport24.it - Adesso ci sono tutti e speriamo di continuare. Abbiamo tre partite difficili ma vedere questa squadra dà fiducia. Questo gruppo darà tutto fino alla fine”.

Infine spazio ai prossimi incontri con un trittico di sfide proibitive sulla carta come quello con Venezia, Palermo e Frosinone: “Sulla carta non dovremo presentarci ma vedendo oggi la squadra sono fiducioso”.