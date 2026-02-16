TMW
Inter e Juventus, altro che tensioni: Marotta e Chiellini seduti insieme nell'assemblea di oggi
TUTTO mercato WEB
Inter-Juventus non cambia gli ottimi rapporti, a livello di politica sportiva, tra i due club e i rispettivi vertici. Se oggi Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato di Claudio Chiellini come “dirigente giovane e inesperto”, i rapporti tra i due restano più che buoni.
A confermarlo, anche una curiosità dallo svolgimento stesso dell’assemblea tenutasi oggi: secondo quanto raccolto da TMW, Marotta e Chiellini erano infatti seduti affianco nel corso della riunione dei club. I due, peraltro, sono usciti uno dopo l’altro a fine assemblea.
Solo una conferma, appunto: Juventus e Inter, nonostante le tensioni registrate a margine della partita di sabato sera, sono solidamente dalla stessa parte, all’interno del Palazzo.
Altre notizie Serie A
TMWIncontro arbitri-club solo il 23 marzo, Simonelli: "Sapete com'è fatto il calendario, prima impossibile"
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Incontro arbitri-club solo il 23 marzo, Simonelli: "Sapete com'è fatto il calendario, prima impossibile"
Serie B
Il Catanzaro non rivedrà Cissè in campo: il Milan ha optato per l'intervento chirurgico al giocatore
Serie C
Pronostici
Calcio femminile