TMW Inter e Juventus, altro che tensioni: Marotta e Chiellini seduti insieme nell'assemblea di oggi

Inter-Juventus non cambia gli ottimi rapporti, a livello di politica sportiva, tra i due club e i rispettivi vertici. Se oggi Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato di Claudio Chiellini come “dirigente giovane e inesperto”, i rapporti tra i due restano più che buoni.

A confermarlo, anche una curiosità dallo svolgimento stesso dell’assemblea tenutasi oggi: secondo quanto raccolto da TMW, Marotta e Chiellini erano infatti seduti affianco nel corso della riunione dei club. I due, peraltro, sono usciti uno dopo l’altro a fine assemblea.

Solo una conferma, appunto: Juventus e Inter, nonostante le tensioni registrate a margine della partita di sabato sera, sono solidamente dalla stessa parte, all’interno del Palazzo.