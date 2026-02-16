De Roon: "De Ketelaere e Raspadori importanti per l'Atalanta, ma anche altri sono pronti"

Marteen de Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Dea, parlando così alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund: "Ho bei ricordi di questo stadio, fu una partita storica per noi, con 8000 tifosi nostri, fu una festa pazzesca. Perdemmo 3-2, ma giocammo una grande partita. Ricordo Spinazzola e Ilicic in formissima. In questo stadio è davvero bello giocare".

Che gara sarà quella di domani?

"Abbiamo alzato il livello da Europa League a Champions. Il Dortmund è in gran forma, soprattutto in Bundesliga. Siamo anche noi in un buon momento, siamo consapevoli di aver perso l'occasione per qualificarci subito, ma dobbiamo guardare avanti e abbiamo voglia di misurarci contro una grande squadra. Possiamo fare una grande gara, compatti e senza paura".

I risultati li state portando a casa.

"Sì, e senza prendere gol. Significa che siamo una squadra, consapevoli che possiamo abbassarci e compattarci a volte nell'incontro. Sono cose importanti".

Domani dovrete giocare da squadra.

"Molto da squadra perché perdendo Raspadori e De Ketelaere… Sono importanti, ma altri sono pronti, è importante avere una rosa ampia, tutti danno il loro contributo ed è fondamentale".