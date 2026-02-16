Fantacalcio, top & flop della 25ª giornata in Serie A

In attesa di Cagliari-Lecce in programma questa sera alle 20:45 alla Unipol Domus, analizziamo i top e i flop di questo 25° turno

TOP

Malen: altra doppietta, seconda consecutiva che lo porta a 5 gol in 5 partite. Impatto devastante per l'olandese che si trova a meraviglia nel calcio di Gasperini. Ad ora il pezzo più pregiato per l'asta di riparazione sta abbondamente rispettando le aspettative, vedremo dove potrà arrivare.

Pinamonti: si attendeva da lui una prestazione all'altezza e con il Sassuolo fa tutto in due minuti, prima con l'assist di tacco e poi con il colpo di testa che ribaltano il risultato. Non è certamente un fulmine di guerra ma come terzo slot garantisce presenze e bonus e la sua stagione complessivamente rimane molto buona. Fantavoto 11.5.

Santos: esordio migliore in serie A non poteva farlo, entra e spacca completamente la partita trovando il gol del prezioso 2-2 e creando sempre apprensione alla difesa giallorossa. Anche se non sarà un titolare, senza dubbio sarà una risorsa per Conte e troverà ancora spazio ma dovrete avere il coraggio di schierarlo anche da subentrante. Fantavoto 10.5.

FLOP

Fullkrug: in assenza dei principali rigoristi in campo decide di prendersi la responsabilità del tiro che avrebbe di fatto chiuso la partita ma centra il palo fallendo il rigore. Poco cambia nei giudizi, sicuramente questo rigore non sposta nulla se non il suo pessimo fantavoto di giornata, dovrà essere bravo a sfruttare le sue occasioni quando Allegri gliele darà. Fantavoto 2.

Orban: follia dell'attaccante del Verona che si fa cacciare dopo 10 minuti condannando i suoi ad una sconfitta che arriverà solo nei minuti finali. Fermo restando che forse non sapremo mai cosa ha detto per convincere Pairetto ad espellerlo, è indubbio che tra tante buone prestazioni ci sono anche tante uscite negative con cattivi voti e malus. Fantavoto 3.

Morata: prosegue la stagione pessima di un giocatore che ormai è l'ombra di quello che ha vinto trofei in tutta la sua carriera. Non è mai stato un bomber di razza ma i numeri sono impietosi: 0 gol, 0 assist, 1 rigore fallito e 1 espulsione. Non c'è altro da aggiungere, stiamo parlando di uno dei peggiori rendimenti del parco attaccanti, il consiglio è di non schierarlo a meno di situazioni di emergenza. Fantavoto 4.