Cagliari, Pisacane: "Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi oggi"
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 2-0 contro il Lecce: "Non abbiamo fatto una partita buona, ci dispiace perché avevamo la possibilità di allungare. Peccato, come avevo detto i dettagli hanno fatto la differenza e abbiamo preso due gol su palla inattiva. L'importante è rimanere compatti, siamo tutti colpevoli, non uno o due. Rimaniamo concentrati, non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi oggi".
