Ufficiale Dopo la Reggiana Stulac riparte dalla Slovenia: ha firmato per 6 mesi con l'Istra

L’ex Reggiana Leo Stulac, che si era svincolato a gennaio dopo aver giocato appena quattro gare in Serie B, è tornato a casa. Il centrocampista classe ‘94 ha infatti firmato con gli sloveni dell’Istra, club che milita nel massimo campionato locale. Questo il comunicato e le parole del ds Bjelanovic:

Un altro rinforzo nelle fila della squadra verde-gialla: Leo Štulac è il nuovo giocatore dell'Istra 1961!

Il direttore sportivo Saša Bjelanović: "Fino a poco tempo fa Leo era un giocatore dell'AC Reggiana, squadra di seconda divisione italiana, e ha firmato un contratto con noi fino alla fine della stagione in corso, con la possibilità di estenderlo per altre due stagioni.

Giocatore con una vasta esperienza in Italia, dove ha totalizzato più di 180 presenze con il Venezia FC, il Parma Calcio, l'Empoli FC, il Palermo FC e l'AC Reggiana, ed è stato anche membro della nazionale A slovena. Leo gioca come centrocampista difensivo, particolarmente abile nell'organizzare e creare il gioco con un tiro eccezionalmente buono. Con Leo avremo un giocatore di qualità ed esperienza, con caratteristiche diverse rispetto alla nostra rosa attuale"