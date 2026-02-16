Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"

Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"TUTTO mercato WEB
© foto di Claudio Puccio/TuttoPalermo.net
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:34Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, programma in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di TMW Radio e su Il 61, è intervenuto Rosario Pergolizzi, tecnico che in carriera ha allenato Campobasso e Ascoli fra le altre

Mister, nel weekend di Serie C è arrivata la prima sconfitta del Vicenza. Una notizia, considerando che la squadra non aveva mai perso e che Fabio Gallo non cadeva in campionato da settembre 2024.
«Assolutamente sì, è una notizia. Ma non deve cambiare il giudizio sul percorso del Vicenza. Una sconfitta può starci: può essere un calo di tensione, può essere la legge dei grandi numeri. Quando fai un cammino del genere, prima o poi uno stop arriva. Però il Vicenza sta facendo un campionato straordinario e credo che nessuno potrà ostacolare il suo percorso verso la vittoria finale. Può essere anche uno stimolo in più per affrontare al meglio le ultime partite».

Quindi nessun campanello d’allarme?
«No, sinceramente no. Per la mia esperienza, uno stop del genere può servire a mantenere alta la concentrazione fino alla matematica promozione. Ora si tratta solo di amministrare il vantaggio e continuare sulla strada tracciata».

Alle spalle, intanto, il Lecco non ne ha approfittato e il Brescia, anche in caso di vittoria, resterebbe comunque a distanza significativa.
«Infatti. Anche se il Brescia vincesse e il vantaggio scendesse a 13 punti, resterebbe un margine enorme a questo punto della stagione. È un campionato che il Vicenza deve solo gestire».

Nel Girone B il Ravenna, pur in nove uomini, ha rosicchiato tre punti all’Arezzo, che però resta davanti con un buon margine.
«È vero, ma bisogna ricordare che anche Ravenna e Ascoli hanno attraversato un periodo difficile nello stesso momento dell’Arezzo. Ora tutte stanno riprendendo a correre. L’Arezzo, però, ha un vantaggio importante e credo abbia le carte in regola per amministrarlo fino alla fine. Piuttosto, vedo ancora apertissima la corsa al secondo posto tra Ravenna e Ascoli».

Nel Girone C non cambia nulla: Benevento, Catania e Salernitana hanno pareggiato tutte 1-1.
«Credo che resterà così fino alla fine. C’è grande equilibrio. Il Benevento sta dando continuità, ha vinto partite anche nei minuti di recupero, segno di una squadra che crede in quello che fa. Dietro, Catania e Salernitana stanno vivendo anche qualche difficoltà ambientale. Non è semplice gestire malumori e pressioni. Se non hanno approfittato di questo turno, per loro è stata un’occasione persa».

In zona retrocessione del Girone C, il Foggia è ultimo e attraversa un momento complicatissimo, con le dimissioni dell’allenatore.
«Quando subentra una nuova proprietà si crea entusiasmo, ma nel calcio non si risolve tutto e subito. Serve programmazione, ma soprattutto equilibrio. Se tra società, area tecnica e squadra manca sintonia, ne risente tutto l’ambiente. E quando non c’è serenità fuori dal campo, è difficile averla dentro».

Il cambio societario aveva riacceso l’entusiasmo, anche per il richiamo alla storia.
«È normale. Una nuova proprietà, legata a una famiglia che ha fatto la storia del club, porta entusiasmo. Ma l’entusiasmo va gestito, così come i momenti negativi. Creare un problema sopra un altro non porta da nessuna parte. Servono calma, lavoro e soluzioni concrete. In un campionato equilibrato come questo bastano due vittorie per cambiare il clima. Ora bisogna pensare a salvarsi, poi si programmerà il futuro».

Situazione delicata anche per il Perugia nel Girone B.
«Più che la paura, pesa l’instabilità. Tanti cambi di allenatore, tanti cambi in rosa. Il calcio non è fatto di figurine: servono giocatori di categoria, motivazioni, carattere. Ogni campionato ha le sue esigenze e la Serie C è durissima. Quando parti male, quella cicatrice te la porti dietro tutta la stagione. Anche se fai mercato, costruire un gruppo non è immediato. Servono tempo, serenità e una società solida alle spalle. Il calcio non è una scienza esatta. Puoi programmare, puoi costruire fondamenta solide, ma poi è il campo che decide. E per affrontarlo servono equilibrio e continuità».

Articoli correlati
Pergolizzi: “Il Palermo ha tutto per vincere la Serie B, ma serve continuità” Pergolizzi: “Il Palermo ha tutto per vincere la Serie B, ma serve continuità”
Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo... Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"... Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Altre notizie Serie C
Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio" TMW RadioPergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-Trapani Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-Trapani
Simonelli all'esordio a 16 anni con l'AlbinoLeffe. Lopez: "Quando uno merita, gioca"... Simonelli all'esordio a 16 anni con l'AlbinoLeffe. Lopez: "Quando uno merita, gioca"
La Salernitana non vince, ma Lescano è già una macchina da gol: i numeri dell'attaccante... La Salernitana non vince, ma Lescano è già una macchina da gol: i numeri dell'attaccante
Serie C, mercoledì il recupero della 25ª giornata del Girone C: Catania-Trapani al... Serie C, mercoledì il recupero della 25ª giornata del Girone C: Catania-Trapani al sig. Ubaldi
Carrarese, Pasciuti tuona: "Auspico maggior attenzione delle direzioni di gara da... Carrarese, Pasciuti tuona: "Auspico maggior attenzione delle direzioni di gara da qui alla fine"
Ternana, Rizzo paga gli stipendi ai giocatori. Posticipati quelli dei dipendenti:... Ternana, Rizzo paga gli stipendi ai giocatori. Posticipati quelli dei dipendenti: "Ma pagheremo"
Per chi perde...c'è chi vince. La copertina del weekend va di diritto all'Alcione... Per chi perde...c'è chi vince. La copertina del weekend va di diritto all'Alcione Milano
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
3 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
5 Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter e Juventus, altro che tensioni: Marotta e Chiellini seduti insieme nell'assemblea di oggi
Immagine top news n.1 Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta
Immagine top news n.2 Juve, oltre al danno la beffa: cosa rischiano Comolli e Chiellini per la sfuriata con La Penna
Immagine top news n.3 Caos Inter-Juventus, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica"
Immagine top news n.4 Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
Immagine top news n.5 Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?
Immagine top news n.6 Bastoni scosso dopo Inter-Juventus: ieri confronto con Chivu e Marotta. Il retroscena
Immagine top news n.7 Inter-Juventus, minacce di morte a lui e famiglia: La Penna sporge denuncia alla Postale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Caso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Kalulu, secondo giallo frettoloso. Simulatori? Ci sono tutti gli strumenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sala 'difende' Bastoni: "Chiellini e Del Piero facevano simulazioni clamorose, ora censurano"
Immagine news Serie A n.2 La Serie A compra il Fantacalcio: tutti i dettagli dell'operazione
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti presenta la sfida al Galatasara: alle 18:45 la conferenza
Immagine news Serie A n.4 Pisa, rientro pesante in difesa: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo
Immagine news Serie A n.5 Juventus, McKennie presenta la sfida al Galatasaray: alle 18:45 la conferenza
Immagine news Serie A n.6 Inter-Juve, per SportMediaset Spalletti si è rivolto così a Marotta: "Avete fatto una maialata"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 D’Angelo fra Avellino e il ritorno allo Spezia: il tecnico verso il no agli irpini
Immagine news Serie B n.2 Crisi Spezia, Donadoni non è più blindato. Intanto Bisoli fa capolino al Picco
Immagine news Serie B n.3 Biancolino, l'Avellino e una lunga storia d'amore che si interrompe nuovamente
Immagine news Serie B n.4 Spezia, arriva l'addio del difensore Serpe: ceduto al Forte Virtus di Maurizio Setti
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, avanti con Fiorillo: l'estremo difensore ha rinnovato fino al 2027
Immagine news Serie B n.6 L'Avellino in fermento per la questione panchina. Ecco i candidati per il post Biancolino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-Trapani
Immagine news Serie C n.3 Simonelli all'esordio a 16 anni con l'AlbinoLeffe. Lopez: "Quando uno merita, gioca"
Immagine news Serie C n.4 La Salernitana non vince, ma Lescano è già una macchina da gol: i numeri dell'attaccante
Immagine news Serie C n.5 Serie C, mercoledì il recupero della 25ª giornata del Girone C: Catania-Trapani al sig. Ubaldi
Immagine news Serie C n.6 Carrarese, Pasciuti tuona: "Auspico maggior attenzione delle direzioni di gara da qui alla fine"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.4 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…