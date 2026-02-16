Che cambio di passo per il SudTirol nel 2026: 4 vittorie su sei gare e difesa blindata

Quattro vittorie, due pareggi e tre sole reti subite. Questo in sintesi il 2026 del SudTirol di Fabrizio Castori che si è risollevato in classifica tanto da mettere nel mirino l’ottavo posto del Cesena che ora dista appena quattro punti. Un cambio di passo deciso per i biancorossi visto che prima del nuovo anno le vittorie erano state appena due, l’ultima delle quali arrivata a fine settembre in casa contro la Reggiana.

La società nonostante questo, e una certa pareggite visti le dodici X in 26 partite, non ha mai messo in discussione l’esperto allenatore confidando che potesse trovare la chiave per far ripartire la squadra e portarla nuovamente a tagliare l’obiettivo salvezza per poi provare a raggiungere qualcosa di più. Castori ha così blindato la difesa e rivitalizzato l’attacco pur senza cambiare quel 3-5-2 che è ormai un suo dogma, ma lavorando sulla testa e le gambe dei propri giocatori che nel 2026 sono apparsi trasformati rispetto al passato.

E nel prossimo turno arriverà un avversario importante come il Palermo del capocannoniere Joel Pohjanpalo che sarà la vera prova del nove per il SudTirol che ha già dimostrato di saper tenere testa alle grandi come evidenziato dal successo sul Catanzaro e il pareggio senza reti contro il Monza.