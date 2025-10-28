Atalanta, stasera arriva il Milan. CDK e Lookman alla ricerca del bis dopo l'anno scorso

Tempo di Atalanta-Milan, e per la squadra nerazzurra è il momento di ritrovare la vittoria per compiere un balzo importante in classifica. L’avversario non è certo dei più semplici da affrontare, ma dall’altra parte la Dea dovrà migliorare sotto il profilo della concretezza, soprattutto da parte dei suoi attaccanti, che finora hanno concretizzato poco rispetto a quanto creato.

Servirà un grande lavoro di squadra, e ci sono due nomi che l’anno scorso hanno già colpito il Diavolo rossonero e che sono chiamati al bis: Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, pedine che stanno vivendo momenti diversi, entrambi però con ampi margini di miglioramento. “Carletto” sta diventando sempre più leader di questa Atalanta, ripercorrendo quel cammino che la scorsa stagione aveva interrotto a metà strada. Contro il Milan segnò un gol che dimostrò come il belga avesse ormai definitivamente lasciato alle spalle il periodo difficile in rossonero.

Dall’altra parte c’è “Mola”, che deve ritrovare la sua pietra filosofale dopo queste prime apparizioni a corrente alterna. Eppure, così come per De Ketelaere, anche lui l’anno scorso andò a segno al 90°, regalando all’Atalanta una vittoria che le permise di salire in vetta alla classifica e di avviare quella straordinaria serie di undici successi consecutivi.

Ora, a distanza di un anno, servirà ripartire da quella stessa fame e concretezza. L’Atalanta ha bisogno di tornare a vincere per ritrovare serenità, maggiore consapevolezza e, soprattutto, per risvegliare quella macchina da gol che ha fatto innamorare tutta Bergamo.