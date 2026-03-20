Atalanta-Verona, trasferta vietata ai tifosi scaligeri: il comunicato stampa dell'Hellas
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A soli due giorni da Atalanta-Hellas Verona, anche se la notizia era nell’aria, la trasferta di Bergamo diventa vietata per i tifosi gialloblù. Lo fa sapere il club scaligero, con un comunicato stampa: “Si comunica che in data odierna, all'Hellas Verona FC, è stato notificato un provvedimento del Prefetto della Provincia di Bergamo relativo alla gara Atalanta-Hellas Verona, in programma il 22 marzo 2026 alle ore 15 alla 'New Balance Arena' di Bergamo e valida per la 30a giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Il provvedimento prevede le seguenti limitazioni:
* divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Veneto;
* divieto di cambio utilizzatore dei tagliandi;
* implementazione rafforzata del servizio di stewarding”.
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