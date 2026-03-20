Vicario si opererà di ernia lunedì: il portiere del Tottenham starà fermo a lungo

Come già annunciato da TMW, Guglielmo Vicario non è stato convocato da Gattuso con la Nazionale per un problema fisico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si tratta di un'ernia, per la quale il portiere sarà operato nei prossimi giorni, più precisamente lunedì. La stagione del friulano è dunque con ogni probabilità finita in anticipo rispetto a quello che si poteva ovviamente preventivare.

L'obiettivo per lui è essere presente al Mondiale, che l'Italia però deve anche conquistare. Il Tottenham rischia di retrocedere in Championship dopo essere stato eliminato dalla Champions League e dovrà affrontare il resto della stagione con Kinsky, estremo difensore sostituito da Tudor dopo appena 17 minuti nell'andata degli ottavi di finale europei. L'Inter osserva interessata la vicenda, considerato che il classe '96 è il primo nome della lista del ds Piero Ausilio per l'estate.