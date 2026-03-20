Addio a Open VAR? Allegri: "Meno cose si fanno e meglio è. Lasciamo lavorare gli arbitri"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato anche della possibile chiusura del programma Open VAR; a seguito, secondo l'AIA, delle troppe polemiche che si scatenano dopo ogni puntata: "Meno cose si fanno e meglio è. Ci sono gli arbitri, sono anche bravi, lasciamoli arbitrare. La linea è sottile tra l'intervento VAR e l'arbitro. Quando riusciranno a trovare l'intesa di far entrare in scena il VAR nel momento decisivo, l'arbitro sarà più tranquillo. Gli arbitri sono bravi, credo che stiamo facendo meglio nelle ultime partite. Guida con noi è stato molto bravo, perché ha lasciato andare: i mezzi falli non li fischiano più, perché il calcio è un gioco maschio ed è giusto che sia così".

Siamo messi così male nel calcio italiano?

"La prima cosa che bisogna fare è non denigrare il calcio italiano. Noi abbiamo delle caratteristiche che sono quelle, ma che fanno parte della storia del popolo italiano, dal Medioevo, quando difendevamo i fortini. Oggi tutti parlano. La velocità del passaggio è diversa, ma quella dipende dai giocatori. In Europa le partite sono più veloci perché o vinci o perdi. La Premier League è diversa da noi, non migliore. In Italia ci sono molti meno spazi, quindi vediamo il positivo: è più difficile fare gol. Noi non dobbiamo andare a copiare e a sciommiottare altri Paesi che hanno una cultura e una caratteristica diverse.

Bisogna sistemare i settori giovanili, trovare formule diverse, ma non tanto per dire: bisogna fare e prendere delle decisioni. Ora chiudo se no divento polemico. Ci dobbiamo preoccupare perché tanti bambini che giocano a calcio smettono presto e vanno a fare altri sport. Binaghi nel tennis ha fatto un lavoro straordinario. Bisogna stare attenti. Bisogna fare riforme, magari andando a vedere come li sviluppano gli altri paesi".