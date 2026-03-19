Hellas Verona, torna a disposizione Bernede per l'Atalanta. In tre invece ancora fuori
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Sarà disponibile per la trasferta contro l'Atalanta
(ANSA) - VERONA, 19 MAR - Il centrocampista Antoine Bernede torna a disposizione del Verona dopo l'infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro il Pisa. Il giocatore sarà quindi arruolabile per la trasferta di Bergamo, dove la squadra guidata da Sammarco affronterà l'Atalanta. Restano invece indisponibili Bella-Kotchap, Lovric e Slotsager, che non hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Scelte obbligate dunque in difesa per il tecnico, che dovrebbe confermare il terzetto composto da Edmundsson, Nelsson e Valentini. (ANSA).
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