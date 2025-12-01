Babacar: "Sono fiorentino al 100%. Mihajlovic mi voleva guerriero, ma io ero come Pioli"

Khouma El Babacar, attaccante del Sarıyer, è tornato a raccontarsi in un'intervista a GianlucaDiMarzio.com, nella quale ha parlato della sua carriera e di una squadra in particolare che gli è rimasta davvero nel cuore: "Io sono figlio di Firenze. Ripenso spesso alla doppietta segnata all’Inter (Fiorentina-Inter 5-4, 22 apr 2017, ndr). Ma quello che mi porto dentro è il gol di testa al 90’ contro il Palermo (Serie A, 4/12/16, ndr). Vedere i tifosi felici mi rendeva orgoglioso. Lo ribadisco: io sono fiorentino al 100%. Se oggi sono il ‘Babacar’ che tutti conoscono è grazie alla Fiorentina".

Ha condiviso la sua avventura con Chiesa e Ilicic.

"A entrambi auguro il meglio. Non ci sentiamo spesso: tutti abbiamo impegni, allenamenti, famiglia. Però ogni tanto qualche messaggio ce lo mandiamo".

Che cosa ricorda di Astori?

"Una delle perdite più importanti della mia vita. La persona più umile che abbia mai conosciuto. Era un fratello maggiore. Mi chiamava ‘Babesh’. È un soprannome che uso ancora oggi. La sua morte è paragonabile a quella di mio nonno, a cui ero molto legato".

Come ha vissuto la sua scomparsa?

"Era domenica mattina, poche ore più tardi avremmo dovuto affrontare il Verona. Quella mattina… Leggo la notizia. Non capisco. ‘Di quale Davide parlano?’ Penso di star sognando. Poi realizzo. Non riesco a muovere le gambe, né ad alzarmi dal letto. Mi tremano le mani. Alla fine ho accettato: ‘Asto’ sarà per sempre un amico".

Ha lavorato con Mihajlovic a Firenze.

"Voleva farmi diventare un guerriero, com’era lui. Ma io ero come Pioli: pacato, calmo. Mi era difficile seguirlo. Però oggi, se ho un carattere più deciso, è anche grazie a lui. Se sono un leader, è merito di Sinisa. Pioli invece era uno tranquillo".

Che tipi sono Farioli e De Zerbi?

"Sono identici, entrambi con grandi ambizioni. Il primo mi ha convinto ad andare in Turchia. I loro allenamenti sono sempre molto intensi".