Serie B, lotta salvezza: Bari, Sampdoria e Virtus Entella cercano la fuga dai playout
Le gare di domani sera potrebbero rivelarsi decisive per la lotta salvezza di Bari, Sampdoria e Virtus Entella. Ovvero le tre squadre appaiate a quota 31 punti, in piena zona playout.
Complici i pareggi di Reggiana e Spezia, arrivati questa sera contro Monza ed Empoli, Galletti, blucerchiati e Diavoli Neri hanno l'opportunità di portarsi a +4 dalle compagini di Rubinacci e Donadoni.
Frosinone, Pescara e Carrarese i tre banchi di prova decisivi per cercare di allontanarsi, quanto meno, dalle posizioni della retrocessione diretta. Cercando, al contempo, di tirare dentro alla lotta per evitare i playout la stessa Carrarese e un Empoli che non trova la vittoria da 12 giornate.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B - 31ª GIORNATA
Palermo-Juve Stabia 2-2
11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
Mantova-Cesena 3-0
6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso
Reggiana-Monza 0-0
Spezia-Empoli 1-1
69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)
Venezia-Padova 3-1
41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
20.00 Avellino-Sudtirol
20.00 Carrarese-Sampdoria
20.00 Pescara-Virtus Entella
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 67*
Monza 64*
Frosinone 59
Palermo 58*
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42*
Cesena 40*
Sudtirol 38
Avellino 36
Padova 34*
Mantova 34*
Empoli 33*
Carrarese 33
Virtus Entella 31
Bari 31
Sampdoria 31
Spezia 30*
Reggiana 30*
Pescara 26
* una gara in più
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