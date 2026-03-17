Serie B, lotta salvezza: Bari, Sampdoria e Virtus Entella cercano la fuga dai playout

Le gare di domani sera potrebbero rivelarsi decisive per la lotta salvezza di Bari, Sampdoria e Virtus Entella. Ovvero le tre squadre appaiate a quota 31 punti, in piena zona playout.

Complici i pareggi di Reggiana e Spezia, arrivati questa sera contro Monza ed Empoli, Galletti, blucerchiati e Diavoli Neri hanno l'opportunità di portarsi a +4 dalle compagini di Rubinacci e Donadoni.

Frosinone, Pescara e Carrarese i tre banchi di prova decisivi per cercare di allontanarsi, quanto meno, dalle posizioni della retrocessione diretta. Cercando, al contempo, di tirare dentro alla lotta per evitare i playout la stessa Carrarese e un Empoli che non trova la vittoria da 12 giornate.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B - 31ª GIORNATA

Palermo-Juve Stabia 2-2

11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)

Mantova-Cesena 3-0

6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1

69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1

41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)

Mercoledì 18 marzo

19.00 Frosinone-Bari

20.00 Avellino-Sudtirol

20.00 Carrarese-Sampdoria

20.00 Pescara-Virtus Entella

Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 67*

Monza 64*

Frosinone 59

Palermo 58*

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 42*

Cesena 40*

Sudtirol 38

Avellino 36

Padova 34*

Mantova 34*

Empoli 33*

Carrarese 33

Virtus Entella 31

Bari 31

Sampdoria 31

Spezia 30*

Reggiana 30*

Pescara 26

* una gara in più