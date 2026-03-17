Spezia, Donadoni: "Episodio finale che fa arrabbiare, stavolta meritavamo la vittoria"

Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, commenta in conferenza stampa il pareggio in casa contro l'Empoli: "Dobbiamo sempre valutare le cose non solo considerando l’ultimo episodio, che fa alquanto arrabbiare. I ragazzi per quanto espresso oggi meritavano il risultato pieno, dobbiamo accettarlo anche se fa male - riporta cittadellaspezia.com -, ma dobbiamo sapere che qualcosa in più in termini di cattiveria nell’ultima situazione davanti alla porta poteva portarci sul 2-0. Il rigore può starci o meno, ma noi dobbiamo lavorare su quello. Mi spiace perché i ragazzi sono stati bravi, han fatto quello che volevano, e han messo qualità, volontà, forza e spirito, cose che vanno elogiate”.

Sul discusso calcio di rigore del pareggio: "Non sono abituato a commentare. Sono situazioni in cui vai a saltare di testa, sei in contrasto aereo e non hai i piedi appoggiati. È logico che le braccia non siano appiccicate al corpo. Fosse stata una palla intercettata avrebbe avuto un peso specifico diverso, ma lascio commentare voi. Io non voglio cadere in queste considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Ci vuole anche quella dose di lucidità nel valutare l’episodio in sé e capire la dinamica. Un arbitro giovane rispetto ad uno più esperto riceve le stesse comunicazioni, poi ci vuole la bravura per leggere queste cose. Con l’Entella addirittura si parlava di un fallo precedente, allora anche qui qualcosa forse c’era. Noi dobbiamo lavorare sulle nostre cose, su quello su cui possiamo incidere. E questo non dipende da noi".

La vittoria è sfumata solo nel finale: "A Modena non è vero che non ci siamo presentati in campo, visto che nel primo tempo il Modena ha fatto un gol su un tiro in porta. Si doveva fare di più, è pacifico. Oggi la prestazione c’è stata, per foga, determinazione, presenza. Bisogna avere questa linea: se leggiamo i dati di Modena è stata la partita in cui fisicamente abbiamo performato meno, le altre sono state in linea. Un episodio in sei partite può anche starci, è chiaro che queste partite se le giochi così mi risulta difficile pensare che porteremo a casa pareggi”.

Infine sulla prossima partita: "Oggi avevamo Lapadula in panchina, Vlahovic penso tornerà a disposizione. Artistico si sta dando parecchio da fare, è importante dare un ricambio. Dobbiamo utilizzare questa delusione dei mancati tre punti per una foga agonistica senza eguali. Abbiamo recuperato partite, abbiamo vinto a Cesena, tutto è possibile e dipende da noi. Se ci adagiamo e pensiamo alle assenze sbagliamo tutti. Credo di avere una rosa di giocatori importante, abbiamo giocato con due mezze punte come Valoti e Adamo e hanno fatto bene. Questo non toglie nulla alle prossime partite, con l’arrabbiatura che deve darci più spinta per spingere dentro la palla in situazioni in cui potevamo essere più lucidi”.