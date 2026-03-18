Coppa d'Africa al Marocco due mesi dopo, il Senegal risponde con il video dei festeggiamenti

Il Senegal risponde via social all’assegnazione a tavolino della Coppa d’Africa al Marocco. La federazione calcistica senegalese ha infatti pubblicato su Instagram un video, senza ulteriori commenti, che testimonia i festeggiamenti all’indomani del discusso successo di Rabat.

Il riferimento polemico, peraltro, fa dama con una celebrazione: oggi infatti sono due mesi dal successo in finale di Coppa d’Africa. O meglio, sarebbero, visto che quel trionfo è al momento come minimo sub judice: il Senegal può comunque fare ricorso (al TAS di Losanna, per esempio) contro la decisione della giustizia sportiva della confederazione africana.