Coppa d'Africa al Marocco due mesi dopo, il Senegal risponde con il video dei festeggiamenti
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Il Senegal risponde via social all’assegnazione a tavolino della Coppa d’Africa al Marocco. La federazione calcistica senegalese ha infatti pubblicato su Instagram un video, senza ulteriori commenti, che testimonia i festeggiamenti all’indomani del discusso successo di Rabat.
Il riferimento polemico, peraltro, fa dama con una celebrazione: oggi infatti sono due mesi dal successo in finale di Coppa d’Africa. O meglio, sarebbero, visto che quel trionfo è al momento come minimo sub judice: il Senegal può comunque fare ricorso (al TAS di Losanna, per esempio) contro la decisione della giustizia sportiva della confederazione africana.
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