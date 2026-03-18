Arbeloa, buone le prime quattro in Champions: è il primo allenatore nella storia del Real a riuscirci
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Difficile dire se sarà o meno l’allenatore del Real Madrid anche in futuro, ma intanto Alvaro Arbeloa si prende una soddisfazione non da poco.
Con la vittoria di oggi sul Manchester City, infatti, l’ex terzino diventa il primo allenatore nella storia del Real a vincere le sue prime quattro partite a eliminazione diretta di Champions League alla guida delle merengues. Lo riporta Opta.
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