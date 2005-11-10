Baldini: "Il nostro calcio giovanile non ha problemi, sono i dirigenti semmai ad averli"

Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale Under 21 ed ex commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore, ha preso la parola a margine del convegno "Il futuro in gioco" organizzato oggi e domani dalla LND a Ferrara. Di seguito le sue parole raccolte da TMW.

Le parole di Baldini

Sulla crisi dei giovani talenti: "Ultimamente l'Under 17 si è laureata campione d'Europa. A giugno ho fatto giocare due partite all'Under 21 contro due Nazionali maggiori, Lussemburgo e Grecia, e le abbiamo vinte entrambe. Abbiamo fatto debuttare 18 ragazzi... Il calcio giovanile secondo me non ha problemi, il problema sta semmai nei dirigenti: servono persone che abbiano coscienza, passione, capacità di credere che i giovani sono una risorsa e non un problema".

Sull'importanza del calcio dilettantistico nella formazione dei calciatori: "Il calcio dilettantistico è una base dove tutti possono andare e possono provare a giocare. Da lì si può partire, cercando di arrivare in categorie superiori. Zola da ragazzino giocava in Promozione ed è diventato un campione. Servono, ripeto, dirigenti che siano innamorati di quello che fanno, senza pensare a nessun altro vantaggio".