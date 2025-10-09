Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"

Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Oggi alle 17:38Serie A
Tommaso Bonan
fonte da Trento, Lorenzo Marucci

Presente a Trento nel giorno inaugurale del Festival dello Sport 2025, l'ex bianconero Beniamino Vignola parla in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi tra le altre cose sulla stagione fino a questo momento disputata dalla Juventus: "Manca qualcosa per lo scudetto? Siamo ancora in un momento di transizione, la Juventus ha passato anni un po' anomali, soprattutto senza ottenere grandi risultati che per la Juventus è veramente una cosa molto strana. Cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, ma nel reparto giocatori manca qualcosa di importante per poter ambire alle prime posizioni".

Su Tudor che idea si è fatto? "Una scelta un po' forzata. In questo momento nel mondo del calcio, tranne che per qualche club, c'è anche un problema finanziario da rispettare. La Juventus dopo questo valzer di allenatori ha riproposto Tudor per cercare di centrare la Champions, l'ha centrata, ha portato un po' di umiltà e serenità nella squadra. Credo sia un buon allenatore, ma come dicevo prima la Juventus avrebbe bisogno di qualche risultato importante".

Chi dovrebbe giocare titolare in attacco? "Il centravanti è sempre un grandissimo problema anche per la Juventus. Vlahovic era arrivato con grandissime prospettive per quanto fatto a Firenze. Io credo sempre che sia una questione di che tipo di squadra trovi. Ha delle potenzialità dal punto di vista del gol ma non riesce ad esprimersi al meglio, ha trovato un po' di difficoltà anche per l'insieme della squadra. Anche lì c'è un valzer di punte che arrivano, tutti promettono all'inizio 25 gol, poi però c'è il campo che determina le cose".

Guarda il video per l'intervista completa!

© Riproduzione riservata
Clicca qui per l'intervista completa a Vignola!
Articoli correlati
Beniamino Vignola: "Juventus, con la Roma un test per capire se è cambiata davvero"... Beniamino Vignola: "Juventus, con la Roma un test per capire se è cambiata davvero"
Vignola: "Avere questa Juventus alle spalle è pericoloso per tutti" Vignola: "Avere questa Juventus alle spalle è pericoloso per tutti"
Vignola: "Magari la Juventus si risveglia... Thiago Motta? Purtroppo contano i risultati"... Vignola: "Magari la Juventus si risveglia... Thiago Motta? Purtroppo contano i risultati"
Altre notizie Serie A
Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"... Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news... Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni" Esclusiva TMWMax Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la... Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà" Esclusiva TMWBeniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale
El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il... El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il Napoli"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
2 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
3 De Zerbi: "Mai vista una rissa come quella fra Rowe e Rabiot. Contatti col Milan? Mai"
4 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
5 Arnautovic è un colpo storico per il calcio serbo. Ma ha già fallito il primo obiettivo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.1 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.2 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.3 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.4 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.5 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.6 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Altre Notizie n.2 L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Immagine news Serie A n.2 Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.3 Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Immagine news Serie A n.4 Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Immagine news Serie A n.5 Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Immagine news Serie A n.6 Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop
Immagine news Serie B n.4 Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, tegola Paganini a centrocampo: c'è una lesione al flessore della coscia
Immagine news Serie C n.3 Corradini: "Ho scelto Ascoli per la piazza, ma anche perché qui posso riconfermarmi"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Giacca: "Positività come parola d'ordine. Tabbiani troverà la soluzione"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, De Angelis: "Konaté rinnova. Sta dimostrando tutto il suo valore"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, arriva Alessio Luciani in difesa. Accordo fino a giugno 2026
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?