Roma, Dovbyk: "L'unica cosa di cui mi pento è non aver tirato il terzo rigore contro il Lille"

Nel corso dell'intervista pubblicata sul canale YouTube Vzbirna, Artem Dovbyk, attaccante della Roma ha parlato dei due rigori sbagliati recentemente con i giallorossi: "Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. Il primo a questo livello per me. Al contrario, la squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori. Si è analizzato più approfonditamente l'andamento generale della partita. Poiché la partita era difficile, abbiamo giocato in modo non adatto al nostro livello. Poi da solo ho analizzato e pensato al motivo dei due errori. Devo trarre delle conclusioni. Lo farò. L'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo. Davvero, non scherzo. Una cosa di cui mi dispiace tanto".

Il terzo lo ha tirato e sbagliato Soule.

"Non lo so se lo avrei segnato, ma è così che stanno le cose, non ha senso parlarne ora. So solo che dovevo andare dal dischetto anche la terza volta, di questo ne sono sicuro".

Dovbyk con la Roma ha giocato 52 partite (37 in Serie A, 13 in Europa League e 2 in Coppa Italia) e segnato 18 gol (13 in campionato, 2 in Europa League e 3 in Coppa Italia).