De Bruyne: "Conte? Ci sono momenti in cui la pensi diversamente. Ma nessuna polemica"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Macedonia del Nord, Kevin De Bruyne ha risposto anche alle domande circa la sua esperienza al Napoli, in particolar modo sul suo rapporto con Antonio Conte.

Nello specifico, è stato posto l'accento su una presunta tensione tra i due, a seguito della sostituzione avvenuta nel corso della partita persa contro il Milan. In merito ecco cosa ha dichiarato l'asso ex Manchester City:

"Ci sono sempre momenti in cui la pensi diversamente. Ma non c'è stata alcuna polemica. Si è parlato molto di più di quanto non ci fosse in realtà. Il mio nome attira molta attenzione. Non c'è stato niente di sbagliato".

Sui suoi primi mesi al Napoli: "Sto bene, sto giocando molto e mi sento bene. E siamo anche in testa in Serie A".

34 anni, De Bruyne è arrivato questa estate in Italia dopo aver vinto tutto col Manchester City in 10 anni. Con i partenopei fin qui ha raccolto 8 presenze, segnato 3 reti e servito 2 assist.