Algeria, Petkovic rispolvera Bennacer. E convoca anche due "italiani"

Il commissario tecnico dell'Algeria, Vladimir Petkovic, ha diramato la lista dei convocati per le partite amichevoli contro Zimbabwe e Arabia Saudita il 13 e 18 novembre. Due giocatori "italiani" in lista, il veronese Belghali e il barese Dorval. Si rivede dopo cinque mesi Ismael Bennacer, che alla Dinamo Zagabria sta trovando minutaggio. In lista anche il figlio di Zinedine Zidane, Luca.

PORTIERI: Benbot (USM Algeri), Guendouz (MC Algeri), Zidane (Granada)

DIFENSORI: Ait-Nouri (Manchester City), Belghali (Hellas Verona), Dorval (Bari), Mandi (Lille), Chergui (Paris FC), Benkara e Bensebaini (Borussia Dortmund), Tougai (ES Tunisi), Belaid (JS Kabilie), Hadjam (Young Boys)

CENTROCAMPISTI: Bennacer (Dinamo Zagabria), Zerrouki (Twente), Titraoui (Charleroi), Boudaoui (Nizza), Chaibi (Eintracht Francoforte), Aouar (Al-Ittihad), Maza (Bayer Leverkusen), Zorgane (Union Saint-Gilloise)

ATTACCANTI: Amoura (Wolfsburg), Bounedjah (Shamal), Bakrar (Dinamo Zagabria), Hadj Moussa (Feyenoord), Kebbal (Paris FC), Mahrez (Al-Ahli)