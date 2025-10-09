Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria

Dopo un lungo tira e molla durato tutta l'estate - con il giocatore che aveva anche rifiutato diverse destinazioni - Ismael Bennacer ha scelto di ripartire dalla Croazia. Lo ha fatto lo scorso 5 settembre, quando è arrivata la fumata bianca per il passaggio in prestito annuale con opzione di riscatto alla Dinamo Zagabria.

"Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto", annunciava infatti con una nota il club croato, che per averlo a titolo definitivo dovrà - nel caso - sborsare una cifra di circa 10 milioni di euro.

Ma com'è andata finora l'esperienza di Bennacer a Zagabria? Finora il centrocampista classe '97 ha raccolto 195' complessivi, distribuiti in tre presenze. Dopo i primi 24' dell'esordio con l'Hajduk Spalato, il 20 settembre, è arrivata la prima da titolare (90') nella vittoria per 4-1 con lo Slaven Balupo. Domenica scorsa infine altri 81' - sempre in campionato - contro l'NK Lokomotiva. Un ko che comunque tiene la squadra del presidente Zvonimir Boban (sì, proprio l'ex Milan) al primo posto in classifica con 19 punti dopo 9 giornate, al parti dell'Hajduk. Bennacer non fa parte della lista UEFA della Dinamo e dunque non ha giocato nella vittoria in trasferta nella seconda giornata di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv.

ISMAEL BENNACER - DINAMO ZAGABRIA

Presenze: 3

Da titolare: 2

Reti: 0

Assist: 0