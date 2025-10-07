Italia U21, Berti: "Con la Svezia sarà una sfida importante, vogliamo i tre punti"

Il centrocampista del Cesena e dell'Under 21 Tommaso Berti ha parlato dal ritiro degli azzurrini dell'inizio di stagione con la maglia dei bianconeri romagnoli: "È motivo di grande orgoglio quello di vestire la maglia della mia città in Serie B - ha commentato - è stato un buon inizio, di solito è il periodo sto meglio e spero di allungarlo e di essere più costante durante tutto l’anno del campionato

La stagione chiave? Come tutte le annate è importante. Ogni anno lo dico ed è una cosa buona, siamo partiti dalla C e ogni volta pensiamo di alzare l’asticella. So di dovere migliorare i numeri dell’anno scorso".

Il discorso poi si è spostato sulla Nazionale e sulla partita contro la Svezia: "Sarà una sfida importante, anche visti i risultati, giocando in casa e conoscendo bene stadio e campo. Abbiamo guardato video e informazioni degli avversari, è una squadra tosta, una nazionale con una storia. L’affronteremo dando il massimo e cercando di portare a casa i tre punti. Il ruolo? Mi piace tanto fare il mediano, la mezz’ala, nonostante sia partito da centrocampista offensivo. Gioco dove mi mette l’allenatore, è chiaro che potrei preferire giocare più vicino alla porta, magari portando qualche bonus".

Leggi le dichiarazioni di Tommaso Berit