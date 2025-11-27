Bologna, Bernardeschi: "Importante risalire in classifica. Sono tornato in forma"
Protagonista della vittoria per 4-1 in Europa League, Federico Bernardeschi ha commentato il match ai microfoni di Sky: "La cosa più importante è risalire in classifica, ci regala morale poi la prima vittoria in casa ci permette di pensare step by step. Abbiamo avuto tante occasioni, non dobbiamo concedere troppo: il pressing deve essere migliore a partire da noi attaccanti, però abbiamo fatto due gol. Sono contento, mi sento meglio fisicamente, poi il contributo deve essere questo: la strada è giusta. Dobbiamo essere consapevoli. Il mister dice di difendere da piccola e attaccare da grande. Si sente tanto l'affetto dei tifosi e mi fa esprimere al meglio".
