La Roma guadagna tre posizioni. E ora? Il calendario in Europa League è tosto
Col successo contro il Midtjylland, la Roma guadagna tre posizioni e si assesta al 15° posto di Europa League, che vale la qualificazione ai playoff con partita di ritorno in casa. Con tre partite da giocare qual è la situazione nella corsa alla qualificazione? Calendario non semplicissimo per i giallorossi, che si ritrovano due trasferte in campi storicamente caldi come il Celtic Park di Glasgow e Atene. E la gara in casa contro lo Stoccarda, sopra di un solo punto, è decisamente insidiosa considerando che i tedeschi sono tra i favoriti per arrivare fino in fondo alla competizione. Di seguito il calendario:
11 dicembre, Celtic - Roma
22 gennaio, Roma - Stoccarda
29 gennaio, Panathinaikos - Roma
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)