Il Bologna guadagna sei posizioni, e ora? Il calendario che aspetta i rossoblù in Europa
Col successo contro il Salisburgo, il Bologna si mette in una posizione più comoda nella corsa alla qualificazione al prossimo turno di Europa League. I felsinei guadagnano sei posizioni assestandosi al 18° posto, ma certamente non sono ammessi passi falsi. E il calendario aspetta i rossoblù invita alla concentrazione massima: sulla carta il Celta Vigo l'insidia più grossa a dicembre. Maccabi Tel Aviv reduce dallo 0-6 subito contro il Lione e pertanto la più abbordabile. Occhio al Celtic che ha vinto a Rotterdam ed è in piena corsa qualificazione. Per fortuna contro gli scozzesi si giocherà al "Dall'Ara".
11 dicembre, Celta Vigo - Bologna
22 gennaio, Bologna - Celtic
29 gennaio, Maccabi Tel Aviv - Bologna
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)