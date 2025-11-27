Fiorentina-Aek Atene 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (35' st Viti); Fortini (35' st Fazzini), Mandragora, Nicolussi Caviglia (35' st Fagioli), Ndour (20' st Kean), Parisi (20' st Kouadio); Gudmundsson, Dzeko. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Pablo Marí, Košpo, Richardson, Piccoli. All.: Vanoli
Aek Atene (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic (37' st Grujic), Pineda, Pereyra (22' st Mantalos), Koita (22' st Zini, 44' st Penrice ); Marin; Jovic. A disposizione: Angelopoulos, Brignoli, Vida, Kosidis, Chrysopoulos. All.: Nikolic
Arbitro: Jones (Ing)
Marcatori: 34' Gacinovic (A)
Ammoniti: Gudmundsson (F), Pereyra (A), Pilios (A), Pongracic (F), Mandragora (F)
