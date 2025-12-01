Inter, Ausilio su Diouf: "Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore"

Intervistato da Sky a margine del Gran Galà del Calcio che si è tenuto a Milano, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, ha parlato del mercato di gennaio che sta per arrivare, soffermandosi anche su Andy Diouf, centrocampista francese arrivato nel finale del mercato estivo:

"Siamo convinti che le operazioni vadano fatte nel modo giusto durante il mercato estivo, perché l’allenatore deve avere tempo per conoscere e aspettare alcuni giocatori. A gennaio questo tempo non c’è. L’esempio è Diouf: è arrivato l’ultimo giorno di mercato, non ha fatto la preparazione ed ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un mondo nuovo. Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore. A gennaio è complicato perché non c’è tempo per inserirli, ma non sentiamo la necessità di intervenire: riteniamo di avere una rosa completa e competitiva per tutti i nostri obiettivi".

Il mercato può aiutare a trovare un sostituto di Dumfries?

"Parleremmo solo di sostituti. Abbiamo una squadra forte e competitiva e abbiamo inserito giovani che sono vere alternative ai titolari. Abbiamo cercato di fare un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, siamo convinti che questa squadra sia forte e che sia migliorata nelle alternative. Sulla fascia destra siamo coperti. Resteremo così, sia in entrata che in uscita".