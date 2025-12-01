Udinese, Nunziante: "Non lottiamo per la salvezza, vogliamo guardare in alto"

Alessandro Nunziante, giovane portiere dell'Udinese, è intervenuto durante Udinese Tonight per parlare anche del prossimo impegno in Coppa Italia con la Juventus: "Partiamo domani mattina. Partire il giorno stesso potrebbe influire un po' sul risultato finale, spero di no. Non credo giocherò, non so quali scelte farà il mister".

Poi sull'Udinese: "Qui sto benissimo. Siamo un bel gruppo di portieri. Ho tanto da migliorare e qui è il posto giusto per farlo, con i preparatori che ci sono qui. Con loro posso sistemare tutti i miei difetti e migliorare sempre di più. Qui si lavora in una certa maniera e non è un caso che da qui siano usciti tanti grandi portieri: anche questo è stato uno dei motivi che mi hanno fatto scegliere Udine. Padelli potrebbe essere mio padre ed è come se lo fosse, mi dà tanti consigli utili.

Quante presenze mi aspettavo di fare una volta arrivato?

"Sono qui per lavorare e imparare, se ci sarà la possibilità di esordire sarò pronto per dare il massimo. Non ho fretta, ho solo 18 anni".

Sugli obiettivi di squadra: "Ci prepariamo di settimana in settimana per la partita e per arrivare all'obiettivo di collezionare sempre tre punti. Poi a fine campionato vedremo dove saremo. Non siamo qui per lottare per la salvezza, non ci guardiamo dietro ma sempre avanti. Si può sempre migliorare, da tutti i punti di vista, per toglierci soddisfazioni. Atta mi impressiona molto, è un giocatore veramente forte che potrà giocare ad altissimi livelli".

Il giovane è arrivato dal Benevento, dove ha disputato una stagione da protagonista:

"L'anno precedente giocavo Primavera, non mi aspettavo un salto tra i professionisti. Dopo non essere riusciti a essere promossi in Serie B, il presidente ha scelto di portare in prima squadra tanti giovani. Esordire è stato un sogno. Qui finora non sto trovando spazio ma fortunatamente c'è la Nazionale a darmi uno sbocco sul campo, giocarci è fondamentale perché mi dà una spinta in più: giocare è necessario, ne ho bisogno. In Spagna e Germania si costruisce sui giovani, tra le loro giovanili e le nostre c'è un abisso e non perché loro siano più forti complessivamente".