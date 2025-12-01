Bologna-Cremonese, le formazioni ufficiali: Italiano fa tre cambi rispetto al Salisburgo
TUTTO mercato WEB
Al Dall'Ara è tutto pronto per la sfida che chiuderà la tredicesima giornata tra il Bologna e la Cremonese, match in programma alle 20:45. Queste le formazioni ufficiali scelte da i due allenatori:
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria.
Allenatore: Davide Nicola.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Serie A
Fiorentina, Kean: "Abbiamo fiducia in Vanoli. Le parole di Dzeko? Servono sempre, per noi è un esempio"
Simonelli: "VAR Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio. Milan-Como a Perth, siamo in attesa"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile