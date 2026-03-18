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Panchine d'Europa, 8° allenatore saltato in Serie A. Ma la Ligue 1 fa peggio

Panchine d'Europa, 8° allenatore saltato in Serie A. Ma la Ligue 1 fa peggioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:38Serie A
Gaetano Mocciaro

Il weekend calcistico d'Europa ha visto saltare l'ottava panchina in Serie A. E così il nostro campionato eguaglia il numero di avvicendamenti in Premier League e Bundesliga. Peggio solo la Ligue 1, dove il ritorno di Vahid Halilhodzic a Nantes ha certificato il nono cambio di panchina. Più tranquilla, ma di poco, LaLiga con sette cambi. L'ultimo, Edoauardo Coudet, non è stato un esonero bensì un trasferimento ad altra squadra, il River Plate.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato Daniel Bauer
8 marzo, esonerato Daniel Bauer
9 marzo, subentrato Dieter Hecking

AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer

EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, esonerato Dino Toppmöller
2 febbraio, subentrato Albert Riera

WERDER BREMA
1 febbraio, esonerato Horst Steffen
4 febbraio, subentrato Daniel Thioune

- - -

LALIGA

OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada

LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

REAL MADRID
12 gennaio, esonerato Xabi Alonso
12 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa

MAIORCA
23 febbraio, esonerato Jagoba Arrasate
26 febbraio, subentrato Martin Demichelis

ALAVES
3 marzo, trasferito Edouardo Coudet
3 marzo, subentrato Quique Sanchez Flores

- - -

LIGUE 1

MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
10 marzo, esonerato Ahmed Kantari
10 marzo, subentrato Vahid Halilhodzic

NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel

STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil

METZ
20 gennaio, esonerato Stéphane le Mignan
20 gennaio, subentrato Benoit Tavenot

RENNES
9 febbraio, esonerato Habib Beye
18 febbraio, subentrato Franck Haise

MARSIGLIA
11 febbraio, esonerato Roberto De Zerbi
18 febbraio, subentrato Habib Beye

PARIS FC
22 febbraio, esonerato Stéphane Gilli
22 febbraio, subentrato Antoine Kombouaré
- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
12 febbraio, esonerato Sean Dyche
15 febbraio, subentrato Vitor Pereira

WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards

CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior

MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick

TOTTENHAM
11 febbraio, esonerato Thomas Frank
14 febbraio, subentrato Igor Tudor

SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA
4 novembre, esonerato Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA
10 novembre, esonerato Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino

PISA
1 febbraio, esonerato Alberto Gilardino
3 febbraio, subentrato Oscar Hiljemark

HELLAS VERONA
2 febbraio, esonerato Paolo Zanetti
3 febbraio, subentrato Paolo Sammarco

TORINO
23 febbraio, esonerato Marco Baroni
23 febbraio, subentrato Roberto D'Aversa

CREMONESE
18 marzo, esonerato Davide Nicola
18 marzo, subentrato Marco Giampaolo

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