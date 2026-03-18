Atalanta, De Ketelaere: "Non abbiamo tante possibilità, ma c'è ottimismo. Sarà una bella serata"

Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il Bayern Monaco. Le sue parole: "E' un bello stadio, sarà una bella serata. E' un'opportunità per fare una bella partita".

C'è ottimismo?

"Sì, chiaro sarà dura ribaltare il risultato. Non abbiamo tante possibilità ma è la Champions, dobbiamo dimostrare che siamo in grado di fare qualcosa contro di loro".

Uscirai dal campo felice se...

"Non lo so, se abbiamo fatto il nostro. Se abbiamo dato il meglio".