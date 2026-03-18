Liverpool-Galatasaray, formazioni ufficiali: panchina per Chiesa. VAR e AVAR italiani
Di seguito le formazioni ufficiali di Liverpool-Galatasaray, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 per i turchi ottenuto a Istanbul:
Rispetto all'andata, i reds ritrovano Alisson tra i pali e Frimpong come terzino destro. Solo panchina per Federico Chiesa. Tanti nomi altisonanti in panchina per il Galatasaray, con Okan Buruk che lasica fuori Mauro Icardi, Leroy Sané, Ilkay Gundogan e Noa Lang. Spicca la designazione del nostro Marco Di Bello al VAR e di Daniele Chiffi come assistente VAR.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. A disp. Mamardashvili, Woodman, Gomez, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha. All. Arne Slot.
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Boey, Singo, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Sallai, Gabriel Sara, Yilmaz; Osimhen. A disp. Batuhan Sen, Gunay Guvenç, Icardi, Sané, Yunus Akgun, Eren Elmali, Gundogan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Gokdeniz Gurpuz, Lang. All. Okan Buruk.
ARBITRO: Marciniak (Polonia)
ASSISTENTI: Listkiewicz e Kupsik (Polonia)
IV UFFICIALE: Raczkowski (Polonia)
VAR: Di Bello (Italia)