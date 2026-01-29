Bologna, Italiano: "Bernardeschi sarà utile a gara in corso, Rowe merita la riconferma"

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Maccabi Tel Aviv: "Con Bernardeschi ho appena parlato con lui, preferiamo iniziare il suo percorso di rinserimento però a partita in corso. Perché sarebbe un cambio forzato, ha un minutaggio limitato e mi piacerebbe vederlo a partita in corso spingendo al massimo per iniziare nuovamente il suo inserimento perchè abbiamo bisogno della sua qualità e della sua esperienza".

Riconfermato Rowe, sta bene.

"Sta bene, ha dimostrato di poter giocare sia a destra che a sinistra. E' giusto dargli continuità, sta scollinando ed è cresciuta anche l'intesa con i compagni. Merita questa riconferma, sono curioso di vederlo all'opera stasera".

Dove ci si deve concentrare per ritrovarvi e sul possibile playoff?

"Spareggio o no è uguale, questo è il ritmo siamo abituato. Vogliamo giocarci questa piccola percentuale, ci giocheremo il playoff senza problemi. Siamo partiti con questo ritmo e continueremo. Siamo cresciuti nelle ultime gare, dobbiamo aggiustare qualcosa sull'attenzione e qualche errore cambia l'andamento delle gare. Dobbiamo lavorare sull'attenzione, sul percepire di più il pericolo e tornare quelli che eravamo".