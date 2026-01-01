Bologna, Di Vaio: "Non abbiamo necessità a centrocampo, niente di ufficiale per Dallinga"

Prima della sfida contro il Maccabi Tel Aviv, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. "L'insidie sono dietro l'angolo, non c'è nessuno e siamo già qualificati e possiamo pensare che loro non hanno possibilità di far nulla. Non è una partita scontata, in Europa niente è scontato come si è visto ieri sera in Champions League. Abbiamo necessità di vincere per il morale, vogliamo arrivare più in alto possibile e cercare di entrare tra le prime otto. Vogliamo concludere molto bene, in campionato abbiamo perso qualcosa per distrazioni pagando qualche errore individuale e dobbiamo stare attenti stasera".

E' arrivato un centrale difensivo, state cercando un centrocampista offensivo tipo Fazzini?

"Con lo scambio Sohm-Fabbian abbiamo messo un giocatore con le stesse caratteristiche, non abbiamo necessità lì. Oggi pensiamo a questa partita, poi penseremo al mercato".

Non esce nessuno?

"Si parla di Dallinga, ma non abbiamo ricevuto niente di ufficiale e non siamo interessanti a parlarne".