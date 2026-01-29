Tegola Mancini per la Roma: giallorossi in dieci uomini ad Atene dopo appena 15 minuti
Tegola Gianluca Mancini per la Roma. I giallorossi restano in dieci a causa dell'espulsione del difensore dopo appena 15 minuti di gioco ad Atene. Dopo averlo inizialmente ammonito e aver successivamente consultato il VAR, il signor Juan Martinez Munuera ha deciso infatti di sventolargli in faccia il cartellino rosso per aver atterrato Milos Pantovic lanciato a rete con un fallo da ultimo uomo.
Il risultato del match contro il Panathinaikos, valido per l'ottava giornata di Europa League, intanto è fermo sullo 0-0.
