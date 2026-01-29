Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia Women
I quarti di finale di Coppa Italia Women si chiuderanno quest'oggi con le ultime due sfide in programma: alle 18:00 la Fiorentina ospiterà il Milan dopo l'1-1 dell'andata in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta, mentre alle 20:30 sarà la Juventus a scendere in campo sul proprio terreno di gioco contro il Napoli Women per difendere il 2-1 dell'andata. Spettatrici interessate saranno Roma e Inter che nella giornata di ieri hanno battuto nettamente rispettivamente Lazio e Ternana Women.
Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Roma-Lazio 3-0
6’ Corelli, 27’ e 28’ Viens
Inter-Ternana Women 4-0
2’ e 42’ Bugeja, 77’ Csiszar, 85’ Magull
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
* in neretto le qualificate alle semifinali
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.
