Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia Women

I quarti di finale di Coppa Italia Women si chiuderanno quest'oggi con le ultime due sfide in programma: alle 18:00 la Fiorentina ospiterà il Milan dopo l'1-1 dell'andata in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta, mentre alle 20:30 sarà la Juventus a scendere in campo sul proprio terreno di gioco contro il Napoli Women per difendere il 2-1 dell'andata. Spettatrici interessate saranno Roma e Inter che nella giornata di ieri hanno battuto nettamente rispettivamente Lazio e Ternana Women.

Quarti di finale

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Roma-Lazio 3-0

6’ Corelli, 27’ e 28’ Viens

Inter-Ternana Women 4-0

2’ e 42’ Bugeja, 77’ Csiszar, 85’ Magull

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

* in neretto le qualificate alle semifinali

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Mercoledì 21 gennaio

Ternana Women-Inter 0-2

26’ Detruyer, 57’ Glionna

Lazio-Roma 0-0

Giovedì 22 gennaio

Napoli Women-Juventus 1-2

17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.