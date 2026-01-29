Morte Davide Astori, l'ospedale di Careggi verserà 1,1 milioni alla famiglia
L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi verserà 1 milione e 100 mila euro alla famiglia di Davide Astori. La somma andrà alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli dell’ex capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018 in un hotel di Udine alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese. Il pagamento riguarda la provvisionale fissata nell’ambito del processo penale per la morte del capitano della Fiorentina, resa definitiva dalla Corte di Cassazione nel marzo 2025. Con quella sentenza è stata confermata la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, per Giorgio Galanti, allora direttore sanitario di Medicina dello Sport di Careggi, riconosciuto colpevole di omicidio colposo. Secondo i giudici, Astori fu stroncato da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata, nonostante segnali emersi durante gli accertamenti svolti negli anni precedenti.
Careggi provvede al risarcimento perché Galanti, all’epoca dei fatti, operava come dipendente pubblico e nell’ambito delle sue funzioni istituzionali. L’azienda potrà valutare un’eventuale azione di rivalsa qualora venga accertata la colpa grave, anche se l’esborso potrebbe essere coperto da una polizza assicurativa, come previsto per i medici del servizio sanitario.
La quantificazione definitiva del risarcimento complessivo sarà stabilita in sede civile. La provvisionale - di questi giorni la decisione pratica relativa alla disposizione di pagamento - rappresenta però un primo riconoscimento economico per i familiari di Astori, a distanza di quasi sette anni dalla sua scomparsa.