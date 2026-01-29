Cesena, Mignani: "Avellino campo difficile, ci sarà da soffrire e servirà una super prestazione"

All’antivigilia del prossimo impegno, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match US Avellino - Cesena FC, in programma sabato 31 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio “Partenio-Lombardi” e valido per la 22° giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026.

“Quando una squadra fa la prestazione che il Cesena ha fatto contro il Bari o contro l'Empoli, io penso che in queste due partite, in cui ha raccolto zero punti, avrebbe meritato di conquistarne di più. Il calcio è anche questo, perché alla fine è determinato da episodi e gli episodi sono determinati dagli interpreti, quindi a volte i risultati non rispecchiano completamente l'andamento della partita. Se devo ragionare su quello che vedo, io penso che il Cesena sia in salute, perché viene da una vittoria in trasferta e da due partite in casa nelle quali ha mantenuto la supremazia e ha messo in difficoltà l'avversario, ma senza fare punti. A fronte di questo, credo che questo momento ognuno lo possa interpretare come vuole, perché è normale che sia così quando vieni da quattro partite, in cui hai raccolto tre sconfitte e una vittoria.”

“Ricordo la partita dell'andata contro l’Avellino come molto equilibrata, contro una squadra che nei primi minuti ha mantenuto tanto il possesso palla: in quella partita noi abbiamo capitalizzato quasi il 100% di quanto costruito e, probabilmente, per l'Avellino fu una sconfitta troppo pesante per quello che aveva proposto il campo. Andare a giocare là significa affrontare un campo difficile, sul quale ci sarà da soffrire e da fare una super prestazione per portare a casa la pelle.”