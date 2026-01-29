Dybala in panchina ad Atene, Massara sulle sue condizioni: "Più prudente che non sia in campo"

Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, ha risposto anche a una domanda sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala nell'intervista concessa a Sky Sport prima di Panathinaikos-Roma. Questa la sua risposta sull'argentino, che andrà in panchina in via precauzionale: "Effettivamente con questo fastidio è più prudente che non sia in campo, non siamo particolarmente preoccupati ma domattina faremo tutti gli esami diagnostici".

Poi, la conversazione si è spostata sulla ricerca di un esterno sinistro sul mercato: "Avevamo sempre identificato il reparto avanzato come quello da completare, sono già arrivati giocatori che secondo noi ci daranno una grande mano". E ancora: "Abbiamo intrapreso un cammino diverso, cercando di ringiovanire l'organico: siamo consapevoli che questi ragazzi devono crescere e migliorare. Dobbiamo sostenerli, abbiamo un grande allenatore che è capace di coltivarne il talento come pochi altri".

Le formazioni ufficiali

Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kiriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Benitez.

Roma (3-5-2): Gollini; Mancini, Zlolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini. Allenatore: Gasperini.