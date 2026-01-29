Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra

L'ultima giornata della League Phase di Champions League non ci è per niente d'aiuto. Perdiamo terreno sulla Germania seconda e restiamo in quinta posizione, scavalcando sì la Polonia ma venendo scavalcati dal Portogallo, che guadagna due posizioni e sale al terzo posto. Perdiamo per strada anche una squadra, il Napoli e questo influirà negativamente sul prosieguo del percorso. Ora tocca a Roma e Bologna in Europa League cercare di tenerci in corsa, sperando che le raprpesentanti delle federazioni che stanno davanti perdano qualche colpo. Intanto l'Inghilterra, che ha qualificato 5 squadre su 6 agli ottavi di finale di Champions League, è già quasi certa di avere un posto extra per la prossima edizione del massimo torneo continentale.

1. Inghilterra (9 su 9) 20.069

2. Germania (6 su 7) 15.285

- - -

3. Portogallo (4 su 5) 14.700

4. Spagna (6 su 8) 14.375

5. Italia (6 su 7) 14.250

6. Polonia (3 su 4) 13.625

7. Francia (6 su 7) 12.714

8. Cipro (2 su 4) 11.906

9. Grecia (4 su 5) 11.400

10. Danimarca (1 su 4) 10.500