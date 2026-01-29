Anche lo Spezia si inserisce per Ambrosino. E Soleri potrebbe partire: c'è la Sampdoria

Continuano ad aumentare le formazioni di Serie B interessate a Giuseppe Ambrosino, duttile attaccante in uscita dal Napoli. Se il Venezia si è tirato indietro a causa della decisione di Antonio Conte di bloccare la sua partenza in attesa dei rinforzi sperati, cosa che ha portato allo scontro con l’agente del calciatore, Avellino e Juve Stabia sono ancora in corsa per il classe 2003, ma dovranno guardarsi le spalle da un’altra società.

Lo Spezia infatti, oltre a Skjellerup del Sassuolo, starebbe ragionando anche su Ambrosino per potenziare un attacco da dove potrebbe uscire quel Edoardo Soleri che somiglia per fisico e modo di giocare al danese in arrivo dall’Emilia. Da tempo il classe ‘97 è dato infatti fra i giocatori in uscita dal club ligure con la Sampdoria che potrebbe farci un pensierino con lo Spezia che non si opporrebbe alla sua partenza come riporta Cittadellaspezia.com.

Servono però una serie di incastri complicati per chiudere l’operazione a pochi giorni dalla fine del mercato, ma gli Aquilotti ci stanno provando lavorando anche con il Napoli per convincere il club partenopeo a preferire la soluzione ligure per il suo giovane attaccante e lo stesso Ambrosino a sposare la causa per la seconda parte di stagione.