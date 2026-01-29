TMW Mantova, Bonfanti può partire: sull'attaccante ci sono Bari e Juve Stabia

Dopo dodici presenze senza reti, il futuro di Nicholas Bonfanti al Mantova potrebbe essere lontano dalla Lombardia. L’attaccante classe 2002, arrivato in estate in prestito dal Pisa, non è riuscito finora a lasciare il segno e la sua posizione è ora al centro delle valutazioni di mercato.

Secondo quanto raccolto da TMW sul giovane centravanti si sono accesi i riflettori di Bari e Juve Stabia. Per il club pugliese si tratterebbe di un ritorno, considerando che Bonfanti aveva già vestito la maglia biancorossa nella seconda parte della scorsa stagione. Una pista che potrebbe riaprirsi nelle ultime fasi del mercato, mentre la Juve Stabia resta vigile, pronta a inserirsi.