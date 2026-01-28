Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa

Saranno Arsenal e Corinthians a giocarsi domenica pomeriggio, all’Emirates Stadium di Londra, la prima edizione di Women’s Champions Cup, l’equivalente femminile della Coppa Intercontinentale. Le inglesi, come da previsione, si sono sbarazzate facilmente del FAR Rabat chiudendo la pratica in meno di un tempo grazie alle reti in avvio di Blackstenius e Maanum a cui si sono aggiunte quelle di Mariona, su rigore, e Smith nel finale di prima frazione. Nella ripresa la subentrata Russo firma invece la doppietta che fissa il risultato finale sul 6-0.

Diverso invece il discorso nell’altra semifinale dove le favorite del Gotham FC si sono dovute arrendere al Corinthians per 1-0, gol decisivo di Gabi Zanotti all’83°, dopo una gara a lungo dominata senza però trovare quel gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della sfida. Un’eliminazione clamorosa quella delle statunitensi che sembravano destinate a sfidare l’Arsenal in finale.

Women’s Champions Cup

Semifinali

Mercoledì 28 gennaio

Gotham-Corinthians 0-1

83’ Gabi Zanotti

Arsenal-FAR Rabat 6-0

8’ Blackstenius, 12’ Maanum, 22’ rig. Mariona, 41’ Smith, 66’ e 76’ Russo

Domenica 1 febbraio

Finale terzo posto: Gotham FC-FAR Rabat ore 15:45

Finalissima Arsenal-Corinthians ore 19:00