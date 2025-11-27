Bologna-Salisburgo, le formazioni ufficiali: Dallinga di punta, dietro tocca a Zortea
Tocca a Dallinga guidare l'attacco del Bologna nella sfida di stasera contro il Salisburgo: dietro di lui spazio a Orsolini, Odgaard e Bernardeschi, mentre a centrocampo tocca a Pobega e Ferguson. Zortea e Miranda agiranno sulle fasce, mentre Heggem e Lucumì saranno i centrali, davanti a Ravaglia. Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Salisburgo, gara delle 21.00 di Europa League:
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Moro, Castro, Casale, Dominguez, Vitik, Fabbian.
Allenatore: Italiano.
SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup, Diabate, Bischoff; Baiddo, Vertessen.
A disposizione: Hamzic, Kratzig, Diambou, Konatè, Ratkov, Lukic, Alajbegovic, Trummer, Aguilar, Schuster.
Allenatore: Letsch.