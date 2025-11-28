Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non perdona

È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non perdonaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Simone Lorini

Il Bologna non sbaglia un colpo e dopo aver infilato successi consecutivi in Serie A adesso fa la differenza anche in Europa, agevolato anche da un Salisburgo in crisi: gli austriaci non durano più di un tempo, costretti alla resa dall'implacabile attacco felsineo, che va tutto a segno. E con una fase offensiva così, anche qualche sbadataggine difensiva viene dimenticata.

Dopo la prima vittoria europea, Vincenzo Italiano ha commentato il match ai microfoni di Sky del suo Bologna, che oggi ha sconfitto 4-1 al Salisburgo anche grazie ad un grande Bernardeschi: "Federico è arrivato da un calcio con molto meno ritmo rispetto all'italiano e all'europeo. Quando dissi all'inizio che doveva riadattarsi, intendevo proprio questo. Ha spunto, velocità e tiro: doveva solo registrare le vecchie abitudini, con uno switch mentale per esprimersi al meglio. Come calciatore non si discute: ha giocato con il piede forte, ha fatto un gran gol di testa e lui deve mantenere questo elevato livello, coprendo anche in difesa. Gli altri quando hanno la palla cercano soluzioni all'interno del campo con i trequartisti. Nel momento in cui riconquisti palla, in pochi secondi hai la possibilità di far male. Non buttano mai via palla e quindi gli esterni devono essere aggressivi e pronti a ripartire. Devi lavorare bene come fatto oggi, in Europa nessuno viene per speculare sul risultato".

"Il Bologna è una squadra top della Serie A e sapevamo le sue potenzialità. Noi sappiamo qual è il nostro percorso di crescita e ogni giocatore deve formarsi anche attraverso questo tipo di partite. Concediamo troppe occasioni agli avversari e facciamo troppi errori individuali. In fase offensiva avevamo detto di sfruttare le occasioni che il Bologna ci avrebbe concesso e invece di 5 palle-gol ne abbiamo messa dentro solamente una. Siamo stati ingenui sia a livello difensivo sia offensivo", ha detto invece Thomas Letsch, tecnico degli austriaci.

Articoli correlati
Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff... Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff
Bergomi: "Nel Bologna funziona bene tutto. E anche il ko di Freuler non ha pesato"... Bergomi: "Nel Bologna funziona bene tutto. E anche il ko di Freuler non ha pesato"
Bologna, Italiano su Miranda: "Se segue me e lo staff, può fare ancora meglio" Bologna, Italiano su Miranda: "Se segue me e lo staff, può fare ancora meglio"
Altre notizie I fatti del giorno
Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff... Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff
La Roma vince anche in Europa ma Gasperini è soddisfatto a metà: "Mi aspettavo di... La Roma vince anche in Europa ma Gasperini è soddisfatto a metà: "Mi aspettavo di più"
È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non... È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non perdona
Nemmeno la Conference salva più la Fiorentina, sconfitta in casa dall'AEK. E Dzeko... Nemmeno la Conference salva più la Fiorentina, sconfitta in casa dall'AEK. E Dzeko attacca i tifosi
Allegri e Rabiot coccolano Maignan in merito al rinnovo. Intanto Pulisic rischia... Allegri e Rabiot coccolano Maignan in merito al rinnovo. Intanto Pulisic rischia di saltare anche la Lazio
Fabregas parla degli obiettivi del suo Como. Ma il tema caldo resta il futuro di... Fabregas parla degli obiettivi del suo Como. Ma il tema caldo resta il futuro di Nico Paz
Rimini ad un passo dal baratro: con la Torres non si giocherà, club ad un passo dall'esclusione... Rimini ad un passo dal baratro: con la Torres non si giocherà, club ad un passo dall'esclusione
Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real... Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
2 Fiorentina, Vanoli: "Dzeko? Finalmente uno che difende la squadra. Dicembre mese decisivo"
3 Bologna, Italiano su Miranda: "Se segue me e lo staff, può fare ancora meglio"
4 Prof. Castellacci: "Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in UK per curare la pubalgia"
5 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff
Immagine top news n.1 La Roma vince anche in Europa ma Gasperini è soddisfatto a metà: "Mi aspettavo di più"
Immagine top news n.2 È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non perdona
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.4 Fiorentina, Dzeko: "Possiamo dire che facciamo cag*re, ma serve più aiuto dai tifosi"
Immagine top news n.5 Il Bologna mette la quarta anche in Europa: poker al Salisburgo, a segno tutto l'attacco
Immagine top news n.6 Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: c'è il segno di El Aynaoui, non quello di Franculino
Immagine top news n.7 Seconda vittoria consecutiva in Europa League per la Roma: il Midtjylland è battuto 2-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Inter, non vedo tutti questi disastri. Ecco cosa mi allarma però"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 novembre
Immagine news Serie A n.2 Fabregas: "Arsenal e il Bayern Monaco punti di riferimento, ero con i pop corn a vedere la partita"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Dzeko senza maschera: "Non riusciamo a uscirne, sono veramente triste"
Immagine news Serie A n.4 L'avvocato di Gudmundsson: "Confermato verdetto motivato e ampiamente comprovato"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, rientro vicino per Marin: dovrebbe essere a disposizione per domenica
Immagine news Serie A n.6 Bergomi: "Nel Bologna funziona bene tutto. E anche il ko di Freuler non ha pesato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Perrotta: "Emozione tornare a Pescara. Papu Gomez? È davvero umile"
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Possanzini: "Venezia esame stimolante, ci dirà chi siamo"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, c'è la firma di Faraoni: l'esterno sarà disponibile per la gara con il Padova
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, buone notizie per Gregucci e Foti: Malagrida ha lavorato con il gruppo
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Modena, i convocati di Sottil: Gerli regolarmente a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "A Picerno sarà dura. Dare il 90% non basterà, servirà il 100%"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: "A Rimini sono andato senza contratto. Speravo di poter dare una mano"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, avanti con i rinnovi: Ricciardi ad un passo dalla firma
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Sandon: "Punto guadagnato con il Brescia, partita sottotono"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Viola: "Ci sono buone prospettive, progetto serio e ambizioso"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, c'è l'accordo per la risoluzione del contratto per il centrocampista Lops
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.6 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…